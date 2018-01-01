|
Вторник 26 января
Восход: 08:40 Закат: 18:21
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 0.1 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 0.6 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:39 Закат: 18:23
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.2 м/с
85%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.1 м/с
98%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:38 Закат: 18:24
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
96%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
70%, 725 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:37 Закат: 18:25
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
78%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:36 Закат: 18:26
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
72%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
60%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
56%, 712 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:35 Закат: 18:28
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
68%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
82%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
87%, 720 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:29
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
100%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
88%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
76%, 722 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:31
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
88%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
65%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
63%, 724 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:32
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
84%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
63%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
57%, 723 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:31 Закат: 18:33
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
74%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
64%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
41%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
53%, 721 мм рт. ст.
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