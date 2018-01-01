Прогноз погоды в городе Каратау

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:40 Закат: 18:21
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.1 м/с
100%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
100%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.6 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:39 Закат: 18:23
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.2 м/с
85%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.1 м/с
98%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
78%, 725 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 585 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 5%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:38 Закат: 18:24
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
96%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
70%, 725 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:37 Закат: 18:25
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
78%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:36 Закат: 18:26
в 00:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
72%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 36%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
60%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
56%, 712 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:35 Закат: 18:28
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
68%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 25%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
82%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
87%, 720 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:34 Закат: 18:29
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
100%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
100%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
88%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
76%, 722 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:33 Закат: 18:31
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
88%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
65%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
63%, 724 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 11%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:32 Закат: 18:32
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
84%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
63%, 722 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
53%, 723 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
57%, 723 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:31 Закат: 18:33
в 00:00
Частично облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
74%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
64%, 721 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
41%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
53%, 721 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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