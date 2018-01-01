Прогноз погоды в городе Каратобе

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:07 Закат: 18:10
в 05:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
80%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
92%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 31%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:06 Закат: 18:11
в 05:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
91%, 770 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
91%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
85%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
82%, 767 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 28%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:05 Закат: 18:13
в 05:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
76%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.8 м/с
71%, 759 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 59%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:03 Закат: 18:15
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 9.1 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно: снег
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
79%, 754 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 3.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:02 Закат: 18:16
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
78%, 751 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно: снег
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.2 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
93%, 748 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно: снег
Вероятность осадков 25%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
З, 4.8 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:01 Закат: 18:18
в 05:00
-6°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 6.4 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 7.3 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:59 Закат: 18:20
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
98%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
89%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:58 Закат: 18:22
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
96%, 762 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
95%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
90%, 762 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:56 Закат: 18:23
в 05:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
95%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
97%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
98%, 762 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:55 Закат: 18:25
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
97%, 762 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 5.3 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.7 м/с
93%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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