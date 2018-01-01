|
Вторник 26 января
Восход: 09:07 Закат: 18:10
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
82%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
80%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
92%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:06 Закат: 18:11
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
91%, 770 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
91%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
85%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
82%, 767 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:05 Закат: 18:13
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
75%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
76%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.8 м/с
71%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:03 Закат: 18:15
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.1 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
78%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
79%, 754 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:02 Закат: 18:16
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
78%, 751 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
90%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
93%, 748 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.8 м/с
96%, 749 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:01 Закат: 18:18
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.4 м/с
91%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
91%, 756 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:59 Закат: 18:20
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
98%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.7 м/с
89%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:22
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
96%, 762 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
95%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
90%, 762 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:23
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
95%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
97%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
98%, 762 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:25
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
97%, 762 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
100%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
93%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
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