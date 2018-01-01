|
Вторник 26 января
Восход: 08:57 Закат: 18:20
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
54%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.4 м/с
43%, 774 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
40%, 772 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
50%, 773 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:56 Закат: 18:22
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.2 м/с
55%, 773 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
55%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
45%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
55%, 769 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:55 Закат: 18:23
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
68%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
57%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.8 м/с
41%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.8 м/с
43%, 760 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:53 Закат: 18:25
|
в 05:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.9 м/с
41%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
50%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.8 м/с
51%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
В, 5.3 м/с
52%, 755 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:52 Закат: 18:26
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
98%, 758 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:51 Закат: 18:28
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
88%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.8 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
99%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:50 Закат: 18:29
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
98%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
98%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
62%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
87%, 768 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:31
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
89%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
88%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
70%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
95%, 767 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:32
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
93%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
84%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
68%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:34
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
100%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
В, 6.4 м/с
98%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
В, 6.4 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 23:00
2°
|
|
Ветер:
В, 7.0 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
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