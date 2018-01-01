Прогноз погоды в городе Караул

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:21 Закат: 17:29
в 00:00
-16°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 7.2 м/с
69%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
71%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
68%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
72%, 719 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:20 Закат: 17:31
в 00:00
-14°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
78%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
82%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
77%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
81%, 719 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 57%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:19 Закат: 17:33
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
87%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
84%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 70%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
79%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
82%, 719 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:18 Закат: 17:34
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 13%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
84%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.3 м/с
70%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
69%, 718 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 4%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:17 Закат: 17:36
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
69%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
55%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
76%, 714 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 68%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:15 Закат: 17:37
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
75%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
74%, 710 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
59%, 710 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
62%, 709 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:14 Закат: 17:39
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
69%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
75%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
67%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
77%, 714 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:13 Закат: 17:41
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
69%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
75%, 717 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:11 Закат: 17:42
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
83%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
75%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
71%, 715 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:10 Закат: 17:44
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
77%, 713 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
79%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
77%, 711 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
78%, 711 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?