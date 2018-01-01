|
Вторник 26 января
Восход: 08:21 Закат: 17:29
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.2 м/с
69%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
71%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
68%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
72%, 719 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:20 Закат: 17:31
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
78%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
82%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
77%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
81%, 719 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:19 Закат: 17:33
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
87%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
84%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
79%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
82%, 719 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:18 Закат: 17:34
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
84%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
70%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
69%, 718 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:17 Закат: 17:36
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
69%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
55%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
76%, 714 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:15 Закат: 17:37
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
75%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
74%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
59%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
62%, 709 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:14 Закат: 17:39
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
69%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
75%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
67%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
77%, 714 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:13 Закат: 17:41
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
78%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
69%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
75%, 717 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:11 Закат: 17:42
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
83%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
79%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
75%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
71%, 715 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:10 Закат: 17:44
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
77%, 713 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
79%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
77%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
78%, 711 мм рт. ст.
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