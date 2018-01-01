|
Вторник 26 января
Восход: 08:52 Закат: 18:06
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
66%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
69%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.7 м/с
73%, 736 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:51 Закат: 18:08
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
79%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:50 Закат: 18:09
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
91%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
87%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
78%, 735 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:49 Закат: 18:11
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
71%, 733 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:48 Закат: 18:12
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
66%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.4 м/с
71%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.0 м/с
65%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.5 м/с
56%, 724 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:46 Закат: 18:14
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.0 м/с
56%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 11.2 м/с
62%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 9.1 м/с
68%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.1 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:45 Закат: 18:16
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
91%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.4 м/с
92%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
79%, 728 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:17
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
93%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:42 Закат: 18:19
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
85%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:20
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
77%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
81%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
82%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
82%, 728 мм рт. ст.
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