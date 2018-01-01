|
Вторник 26 января
Восход: 08:38 Закат: 17:43
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 6.4 м/с
69%, 697 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
78%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
76%, 699 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
77%, 699 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:37 Закат: 17:45
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
80%, 699 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
87%, 699 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 699 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
84%, 699 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:36 Закат: 17:46
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
85%, 699 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
87%, 699 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
84%, 699 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
82%, 699 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:34 Закат: 17:48
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
84%, 699 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
84%, 697 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
63%, 698 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
53%, 698 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:33 Закат: 17:50
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
57%, 696 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
54%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
44%, 694 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
41%, 692 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:32 Закат: 17:51
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
41%, 690 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
35%, 688 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
39%, 688 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
55%, 689 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:30 Закат: 17:53
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
84%, 692 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
85%, 692 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
68%, 692 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
63%, 693 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:29 Закат: 17:54
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
68%, 693 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
86%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
81%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
78%, 696 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:28 Закат: 17:56
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
76%, 696 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
67%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
63%, 695 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
72%, 694 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:26 Закат: 17:58
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
74%, 692 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
80%, 690 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
85%, 691 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
83%, 692 мм рт. ст.
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