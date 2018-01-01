Прогноз погоды в городе Каркаралы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:38 Закат: 17:43
в 00:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 81%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 6.4 м/с
69%, 697 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 5.2 м/с
78%, 698 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
76%, 699 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
77%, 699 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:37 Закат: 17:45
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
80%, 699 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 3.5 м/с
87%, 699 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
85%, 699 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.9 м/с
84%, 699 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:36 Закат: 17:46
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
85%, 699 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.9 м/с
87%, 699 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
84%, 699 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
82%, 699 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 39%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:34 Закат: 17:48
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
84%, 699 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
84%, 697 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
63%, 698 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
53%, 698 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 1%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:33 Закат: 17:50
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
57%, 696 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
54%, 695 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
44%, 694 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
41%, 692 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:32 Закат: 17:51
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
41%, 690 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
35%, 688 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
39%, 688 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
55%, 689 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:30 Закат: 17:53
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
84%, 692 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.5 м/с
85%, 692 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
68%, 692 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
63%, 693 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:29 Закат: 17:54
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
68%, 693 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
86%, 694 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
81%, 696 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
78%, 696 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:28 Закат: 17:56
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
76%, 696 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
67%, 695 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
63%, 695 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
72%, 694 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:26 Закат: 17:58
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
74%, 692 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
80%, 690 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
85%, 691 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.6 м/с
83%, 692 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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