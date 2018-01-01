|
Вторник 26 января
Восход: 08:40 Закат: 18:29
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
78%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
74%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 1.1 м/с
64%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
64%, 719 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:40 Закат: 18:30
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
56%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
45%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
29%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
44%, 719 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:39 Закат: 18:32
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
53%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
45%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 0.7 м/с
34%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
40%, 718 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:38 Закат: 18:33
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
41%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
46%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
35%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
45%, 715 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:37 Закат: 18:34
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
38%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
36%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
24%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
36%, 709 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:36 Закат: 18:35
|
в 00:00
7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
71%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
75%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
74%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
С, 2.2 м/с
77%, 715 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:37
|
в 00:00
10°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
78%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
72%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
67%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
76%, 719 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:38
|
в 00:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
81%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
7°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
91%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
51%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
63%, 721 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:39
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
65%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
59%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
10°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
47%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
51%, 719 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:41
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
63%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
57%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
45%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
55%, 718 мм рт. ст.
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