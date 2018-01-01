|
Вторник 26 января
Восход: 08:04 Закат: 17:47
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
74%, 611 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
95%, 610 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
58%, 614 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
65%, 612 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:03 Закат: 17:48
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
93%, 610 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
98%, 608 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
50%, 614 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
60%, 612 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:03 Закат: 17:49
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
71%, 610 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
69%, 609 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
41%, 614 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
55%, 613 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:02 Закат: 17:51
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
87%, 611 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
87%, 610 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
43%, 615 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
57%, 612 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:01 Закат: 17:52
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
85%, 610 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
86%, 609 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
42%, 614 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
54%, 608 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:00 Закат: 17:53
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
64%, 604 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
66%, 605 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
39%, 613 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
36%, 609 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:55
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
57%, 610 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
68%, 608 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
46%, 612 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
59%, 611 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:56
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
66%, 612 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
71%, 611 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
81%, 617 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
80%, 615 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:57
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
100%, 614 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
98%, 612 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
85%, 617 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
76%, 613 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:59
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
100%, 613 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
100%, 612 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
61%, 615 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
76%, 612 мм рт. ст.
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