|
Вторник 26 января
Восход: 08:48 Закат: 18:28
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
67%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 5.5 м/с
67%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 5.0 м/с
49%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:48 Закат: 18:29
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 6.7 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
59%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 4.2 м/с
58%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.8 м/с
53%, 729 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:47 Закат: 18:31
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
52%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 8.6 м/с
51%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 7.4 м/с
52%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 8.3 м/с
47%, 729 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:46 Закат: 18:32
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 9.0 м/с
46%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 8.5 м/с
47%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 8.4 м/с
50%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 10.0 м/с
44%, 727 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:45 Закат: 18:34
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 10.7 м/с
42%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 7.9 м/с
42%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
48%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
53%, 718 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:44 Закат: 18:35
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
37%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
78%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
91%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
60%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:36
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
55%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
36%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
52%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
52%, 730 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:38
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
27%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
34%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
54%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
69%, 731 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:39
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
64%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
59%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
65%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:40
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
72%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
55%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
41%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
45%, 729 мм рт. ст.
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