|
Вторник 26 января
Восход: 08:49 Закат: 17:48
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:48 Закат: 17:50
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
86%, 737 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
92%, 736 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:47 Закат: 17:52
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
89%, 735 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 17:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
80%, 732 мм рт. ст.
|
в 23:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:45 Закат: 17:53
|
в 05:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
|
в 11:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
74%, 729 мм рт. ст.
|
в 17:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
70%, 728 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
78%, 726 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:44 Закат: 17:55
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
79%, 723 мм рт. ст.
|
в 17:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
78%, 722 мм рт. ст.
|
в 23:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:42 Закат: 17:57
|
в 05:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
79%, 722 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 3.9 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
в 17:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.3 м/с
82%, 725 мм рт. ст.
|
в 23:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 3.8 м/с
83%, 726 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:41 Закат: 17:58
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
85%, 727 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
в 17:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
|
в 23:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:40 Закат: 18:00
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
64%, 730 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
67%, 730 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
73%, 729 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:02
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
69%, 728 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
67%, 729 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
78%, 730 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.7 м/с
74%, 732 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:37 Закат: 18:04
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
81%, 734 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
80%, 736 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
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