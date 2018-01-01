|
Вторник 26 января
Восход: 08:57 Закат: 17:56
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:55 Закат: 17:57
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
95%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:54 Закат: 17:59
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
94%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
96%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:53 Закат: 18:01
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
95%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:52 Закат: 18:03
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:50 Закат: 18:04
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
64%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
59%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
71%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
84%, 727 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
90%, 731 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:08
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
85%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
84%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:09
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
81%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:11
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
90%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
76%, 734 мм рт. ст.
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