Прогноз погоды в городе Киевка

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 54%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:57 Закат: 17:56
в 00:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.0 м/с
84%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:55 Закат: 17:57
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
95%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:54 Закат: 17:59
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
94%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
93%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
96%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:53 Закат: 18:01
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
93%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
95%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
86%, 739 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:52 Закат: 18:03
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
82%, 736 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
74%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
73%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
68%, 731 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 83%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:50 Закат: 18:04
в 00:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 44%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
64%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
59%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
71%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
84%, 727 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:49 Закат: 18:06
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
90%, 731 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 49%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:47 Закат: 18:08
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
85%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
84%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
82%, 735 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:46 Закат: 18:09
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
81%, 734 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 24%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:44 Закат: 18:11
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
90%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.1 м/с
76%, 734 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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