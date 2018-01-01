|
Вторник 26 января
Восход: 08:47 Закат: 17:50
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.5 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
81%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
83%, 724 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:46 Закат: 17:52
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
84%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
85%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
90%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
89%, 725 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:44 Закат: 17:53
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
91%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
90%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
89%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
89%, 725 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:43 Закат: 17:55
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
90%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
87%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
79%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
74%, 722 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:42 Закат: 17:57
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
70%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
65%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.0 м/с
61%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
61%, 716 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:40 Закат: 17:58
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.6 м/с
51%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
48%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 7.6 м/с
53%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
70%, 714 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:39 Закат: 18:00
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
86%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
86%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:38 Закат: 18:02
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
85%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
86%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 6.5 м/с
79%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
82%, 722 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:03
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.1 м/с
78%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
73%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
82%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.9 м/с
81%, 718 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:05
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.1 м/с
79%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 9.0 м/с
84%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 7.7 м/с
89%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.4 м/с
83%, 718 мм рт. ст.
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