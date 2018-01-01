Прогноз погоды в городе Кoктерек

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 1%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:24
в 00:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
58%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
60%, 705 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
56%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
51%, 706 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:25
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
48%, 705 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
50%, 704 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
50%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
47%, 705 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:26
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
44%, 704 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
40%, 704 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
42%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
46%, 705 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:36 Закат: 18:28
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
36%, 704 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
36%, 703 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
37%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
41%, 703 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:35 Закат: 18:29
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
33%, 700 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
40%, 698 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
47%, 697 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
38%, 696 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:34 Закат: 18:30
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
74%, 698 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
З, 2.4 м/с
84%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
91%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
82%, 702 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:33 Закат: 18:32
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
83%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
75%, 704 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
76%, 706 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 47%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:32 Закат: 18:33
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
84%, 707 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
88%, 707 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 20%
Облачность 24%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
49%, 709 мм рт. ст.
в 18:00
Частично облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 53%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
67%, 708 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:31 Закат: 18:34
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
61%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
62%, 706 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
58%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.0 м/с
34%, 706 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 10%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:30 Закат: 18:36
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
47%, 705 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
51%, 704 мм рт. ст.
в 12:00
10°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
25%, 706 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
62%, 705 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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