|
Вторник 26 января
Восход: 08:39 Закат: 18:24
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
58%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
60%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
56%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
51%, 706 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:38 Закат: 18:25
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
48%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
50%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
50%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
47%, 705 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:37 Закат: 18:26
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
44%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
40%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
42%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
46%, 705 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:36 Закат: 18:28
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
36%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
36%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
37%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
41%, 703 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:35 Закат: 18:29
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
33%, 700 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
40%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
47%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
38%, 696 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:34 Закат: 18:30
|
в 00:00
7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
74%, 698 мм рт. ст.
|
в 06:00
6°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
84%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
91%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
82%, 702 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:32
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
83%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
75%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
76%, 706 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:33
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
84%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
88%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
49%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
67%, 708 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:31 Закат: 18:34
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
61%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
62%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
58%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
34%, 706 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:30 Закат: 18:36
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
47%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
51%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
10°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
25%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
62%, 705 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?