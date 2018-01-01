|
Вторник 26 января
Восход: 08:38 Закат: 17:28
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:36 Закат: 17:29
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:35 Закат: 17:31
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:33 Закат: 17:33
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:32 Закат: 17:35
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:31 Закат: 17:36
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
72%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
67%, 755 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:29 Закат: 17:38
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:28 Закат: 17:40
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:26 Закат: 17:42
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:24 Закат: 17:44
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
85%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
78%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
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