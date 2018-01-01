Прогноз погоды в городе Кoктoбе

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:38 Закат: 17:28
в 00:00
-15°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
76%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 42%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:36 Закат: 17:29
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:35 Закат: 17:31
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
81%, 764 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
82%, 764 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:33 Закат: 17:33
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
83%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
79%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.5 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 30%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:32 Закат: 17:35
в 00:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
78%, 763 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
75%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.7 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 60%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:31 Закат: 17:36
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
74%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
72%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
71%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
67%, 755 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:29 Закат: 17:38
в 00:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
81%, 756 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:28 Закат: 17:40
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
79%, 760 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:26 Закат: 17:42
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.4 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 37%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:24 Закат: 17:44
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
85%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
76%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
78%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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