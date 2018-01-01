|
Вторник 26 января
Восход: 09:04 Закат: 18:01
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
89%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
90%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:03 Закат: 18:02
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
97%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.2 м/с
91%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.9 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:01 Закат: 18:04
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
91%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
99%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
93%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
89%, 746 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:00 Закат: 18:06
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
92%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
99%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 5.4 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
86%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:59 Закат: 18:08
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
85%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.2 м/с
70%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
68%, 736 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:57 Закат: 18:09
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
66%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 7.4 м/с
71%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:11
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
81%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:13
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
80%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
79%, 741 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:53 Закат: 18:15
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
79%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
92%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:16
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
96%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.0 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.5 м/с
73%, 741 мм рт. ст.
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