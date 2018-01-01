Прогноз погоды в городе Кoшкар

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 3%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:02 Закат: 17:44
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
70%, 605 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
88%, 602 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
56%, 608 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
70%, 607 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:01 Закат: 17:45
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
61%, 606 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
59%, 604 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.3 м/с
41%, 607 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
42%, 606 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:00 Закат: 17:47
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
38%, 605 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
47%, 604 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
39%, 607 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
57%, 606 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 07:59 Закат: 17:48
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
50%, 604 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
49%, 605 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
55%, 609 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
56%, 608 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 07:58 Закат: 17:49
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
56%, 605 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
55%, 603 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
45%, 607 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.0 м/с
23%, 603 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:57 Закат: 17:51
в 00:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
26%, 599 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
24%, 598 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
28%, 605 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
54%, 604 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:56 Закат: 17:52
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
53%, 604 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
87%, 603 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
49%, 606 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
63%, 605 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 07:55 Закат: 17:53
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
64%, 606 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
98%, 606 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
92%, 611 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
89%, 609 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 37%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 07:54 Закат: 17:55
в 00:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
83%, 608 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
95%, 606 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 21%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
92%, 611 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 19%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
91%, 608 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 32%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:53 Закат: 17:56
в 00:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 15%
Облачность 22%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
84%, 607 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 18%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
84%, 606 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 21%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
72%, 610 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
79%, 607 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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