|
Вторник 26 января
Восход: 08:02 Закат: 17:44
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
70%, 605 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
88%, 602 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
56%, 608 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
70%, 607 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:01 Закат: 17:45
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
61%, 606 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
59%, 604 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.3 м/с
41%, 607 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 1.1 м/с
42%, 606 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:00 Закат: 17:47
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
38%, 605 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
47%, 604 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
39%, 607 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
57%, 606 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:59 Закат: 17:48
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
50%, 604 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
49%, 605 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
55%, 609 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
56%, 608 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:58 Закат: 17:49
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
56%, 605 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
55%, 603 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
45%, 607 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
23%, 603 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:57 Закат: 17:51
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
26%, 599 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
24%, 598 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
28%, 605 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
54%, 604 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:56 Закат: 17:52
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
53%, 604 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
87%, 603 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
49%, 606 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
63%, 605 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:55 Закат: 17:53
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
64%, 606 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
98%, 606 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
92%, 611 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
89%, 609 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:54 Закат: 17:55
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
83%, 608 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
95%, 606 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
92%, 611 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
91%, 608 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:53 Закат: 17:56
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
84%, 607 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
84%, 606 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
72%, 610 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
79%, 607 мм рт. ст.
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