|
Вторник 26 января
Восход: 09:08 Закат: 18:01
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
88%, 743 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:06 Закат: 18:03
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
93%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
94%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
89%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:05 Закат: 18:05
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
94%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:04 Закат: 18:06
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
91%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
94%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
87%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
85%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:02 Закат: 18:08
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
77%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
63%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
68%, 735 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:01 Закат: 18:10
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.7 м/с
68%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
66%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
66%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
84%, 729 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:59 Закат: 18:12
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
79%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
82%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
78%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
79%, 734 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:14
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
81%, 736 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
80%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
78%, 738 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:15
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
89%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
90%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
81%, 734 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:55 Закат: 18:17
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
91%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.6 м/с
73%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
74%, 740 мм рт. ст.
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