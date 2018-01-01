|
Вторник 26 января
Восход: 09:21 Закат: 18:14
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
90%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
74%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:19 Закат: 18:16
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
80%, 769 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
76%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
80%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:18 Закат: 18:18
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
72%, 763 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
74%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:17 Закат: 18:19
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.8 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:15 Закат: 18:21
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
87%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:14 Закат: 18:23
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.6 м/с
89%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:25
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 7.6 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 7.4 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:26
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
90%, 761 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:28
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
91%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
96%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:08 Закат: 18:30
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
96%, 764 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
87%, 764 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
94%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
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