Прогноз погоды в городе Круглоозерное

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 49%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:21 Закат: 18:14
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
90%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
79%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
74%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
78%, 769 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 59%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:19 Закат: 18:16
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 81%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.8 м/с
87%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 33%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
80%, 769 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.9 м/с
76%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 30%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
80%, 766 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:18 Закат: 18:18
в 05:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
77%, 765 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
72%, 763 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
74%, 759 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 51%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:17 Закат: 18:19
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.8 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно: слабый снег
Вероятность осадков 43%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮВ, 7.6 м/с
76%, 756 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
84%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 4.6 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:15 Закат: 18:21
в 05:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.4 м/с
87%, 754 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Снег
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 3.5 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.1 мм
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:14 Закат: 18:23
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 5.6 м/с
89%, 752 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 61%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.7 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:12 Закат: 18:25
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
93%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
82%, 760 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 59%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 7.6 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 59%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 7.4 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 42%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:11 Закат: 18:26
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.7 м/с
94%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
90%, 761 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 761 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:09 Закат: 18:28
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
89%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
91%, 762 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
96%, 764 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:08 Закат: 18:30
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
96%, 764 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
87%, 764 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
94%, 763 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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