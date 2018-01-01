Прогноз погоды в городе Курчум

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 98%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 08:03 Закат: 17:13
в 00:00
-23°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.8 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-19°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 72%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
СЗ, 0.8 м/с
78%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
З, 1.1 м/с
81%, 738 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 08:01 Закат: 17:14
в 00:00
-22°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
85%, 739 мм рт. ст.
в 12:00
-20°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.1 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
73%, 738 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 08:00 Закат: 17:16
в 00:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
81%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
75%, 737 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 62%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -25°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 07:59 Закат: 17:18
в 00:00
-22°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.3 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-22°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
97%, 739 мм рт. ст.
в 18:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.0 м/с
89%, 739 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -19°
Восход: 07:58 Закат: 17:19
в 00:00
-21°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
93%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.6 м/с
91%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-21°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
96%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-21°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.7 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 54%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -18°
Восход: 07:57 Закат: 17:21
в 00:00
-23°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-22°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.7 м/с
89%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-21°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
93%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 81%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 07:55 Закат: 17:22
в 00:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.4 м/с
70%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
83%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
84%, 732 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 07:54 Закат: 17:24
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
87%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 573 мин.
  • Вероятность осадков: 43%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:52 Закат: 17:26
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
90%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.5 м/с
89%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 07:51 Закат: 17:27
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
94%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
85%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
86%, 728 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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