|
Вторник 26 января
Восход: 09:32 Закат: 18:16
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
89%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:31 Закат: 18:17
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
84%, 765 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
88%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
84%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:30 Закат: 18:19
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
85%, 766 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
92%, 766 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.6 м/с
90%, 765 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
85%, 764 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:28 Закат: 18:21
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
87%, 764 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
93%, 764 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
89%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
83%, 762 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:27 Закат: 18:23
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.8 м/с
74%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
67%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
64%, 753 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:25 Закат: 18:25
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
67%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
74%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:24 Закат: 18:27
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
84%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:22 Закат: 18:29
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 6.4 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:20 Закат: 18:30
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
86%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:19 Закат: 18:32
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.9 м/с
80%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.6 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.6 м/с
67%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
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