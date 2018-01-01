Прогноз погоды в городе Кзылту

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 513 мин.
  • Вероятность осадков: 92%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -24°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:06 Закат: 17:40
в 00:00
-23°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.0 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно: снег
Вероятность осадков 91%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
89%, 758 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 516 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 87%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:05 Закат: 17:42
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 7.3 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 8.3 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 8.1 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 7.1 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 520 мин.
  • Вероятность осадков: 7%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:03 Закат: 17:44
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.6 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.6 м/с
89%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 6.6 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 523 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:02 Закат: 17:46
в 00:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 8.2 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 9.5 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.9 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 527 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 22%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 09:00 Закат: 17:48
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 34%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:59 Закат: 17:50
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 10.3 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 534 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:57 Закат: 17:51
в 00:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:55 Закат: 17:53
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
78%, 752 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.4 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:54 Закат: 17:55
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.9 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 39%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:52 Закат: 17:57
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 6.0 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 5.3 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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