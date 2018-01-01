|
Вторник 26 января
Восход: 09:06 Закат: 17:40
|
в 00:00
-23°
|
|
Ветер:
С, 1.0 м/с
78%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
89%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:05 Закат: 17:42
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 8.3 м/с
82%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 8.1 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.1 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:03 Закат: 17:44
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.6 м/с
89%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:02 Закат: 17:46
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 8.2 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 9.5 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:00 Закат: 17:48
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:59 Закат: 17:50
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
77%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.7 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.3 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
74%, 750 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:57 Закат: 17:51
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.5 м/с
80%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.9 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
80%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
79%, 750 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:55 Закат: 17:53
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
78%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
84%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:54 Закат: 17:55
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.9 м/с
88%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.0 м/с
92%, 749 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:52 Закат: 17:57
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.0 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 5.3 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 5.3 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
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