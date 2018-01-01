Прогноз погоды в городе Ленгер

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 16%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:26
в 00:00
-1°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
49%, 697 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
56%, 695 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
41%, 697 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
35%, 697 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:27
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
43%, 695 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
49%, 694 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
27%, 696 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
28%, 697 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:29
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
41%, 694 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
36%, 694 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
37%, 696 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
25%, 696 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:37 Закат: 18:30
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
29%, 694 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
35%, 694 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
29%, 695 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
22%, 693 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.1 мм
  • Среднее значение облачности: 64%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:36 Закат: 18:31
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
26%, 689 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
26%, 687 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
30%, 687 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
67%, 686 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 597 мин.
  • Вероятность осадков: 52%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.2 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:35 Закат: 18:32
в 00:00
Облачно: дождь
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.1 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
78%, 689 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
79%, 691 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
86%, 693 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
85%, 694 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 599 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:34 Закат: 18:34
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
72%, 691 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 691 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
48%, 695 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
79%, 698 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 35%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:33 Закат: 18:35
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
64%, 697 мм рт. ст.
в 06:00
Частично облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
62%, 698 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 18%
Облачность 16%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
43%, 699 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 10%
Облачность 39%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
66%, 700 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 604 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 13%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:32 Закат: 18:36
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
54%, 697 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
48%, 696 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 8%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
33%, 698 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
53%, 698 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 606 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 6%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:31 Закат: 18:38
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
44%, 695 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
41%, 695 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
27%, 696 мм рт. ст.
в 18:00
12°
Ясно
Вероятность осадков 3%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
49%, 697 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?