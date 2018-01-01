|
Вторник 26 января
Восход: 08:39 Закат: 18:26
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
49%, 697 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
56%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
41%, 697 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
35%, 697 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:39 Закат: 18:27
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
43%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
49%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
27%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
28%, 697 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:38 Закат: 18:29
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
41%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
36%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
37%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
25%, 696 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:37 Закат: 18:30
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
29%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
35%, 694 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
29%, 695 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
22%, 693 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:36 Закат: 18:31
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
26%, 689 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
26%, 687 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
30%, 687 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
67%, 686 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:35 Закат: 18:32
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
78%, 689 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
79%, 691 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
86%, 693 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
85%, 694 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:34
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
72%, 691 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
75%, 691 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
48%, 695 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
79%, 698 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:35
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
64%, 697 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
62%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
43%, 699 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
66%, 700 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:36
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
54%, 697 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
48%, 696 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
33%, 698 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
53%, 698 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:31 Закат: 18:38
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
44%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
41%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
27%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
49%, 697 мм рт. ст.
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