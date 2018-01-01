Прогноз погоды в городе Лениногорск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 66%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.8 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:09 Закат: 17:08
в 00:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 73%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
49%, 707 мм рт. ст.
в 06:00
-21°
Облачно: снег
Вероятность осадков 94%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
67%, 706 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 79%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
64%, 707 мм рт. ст.
в 18:00
-19°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
63%, 708 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 63%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 2.8 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:08 Закат: 17:09
в 00:00
-21°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
72%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно: снег
Вероятность осадков 84%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 77%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Облачно: снег
Вероятность осадков 70%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.1 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
69%, 709 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 37%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:07 Закат: 17:11
в 00:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 62%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
82%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
89%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
83%, 709 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 87%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
74%, 709 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:05 Закат: 17:13
в 00:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 62%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
88%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 17%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
82%, 708 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
58%, 709 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
65%, 709 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 2%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:04 Закат: 17:14
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
84%, 708 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
89%, 707 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
62%, 708 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
50%, 706 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 34%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:03 Закат: 17:16
в 00:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
55%, 703 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
47%, 701 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
39%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
38%, 701 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:01 Закат: 17:18
в 00:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 29%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
37%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
39%, 701 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
30%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
40%, 704 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 41%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:00 Закат: 17:19
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
47%, 704 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
65%, 703 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 41%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
53%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
59%, 706 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 61%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 1.5 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 07:58 Закат: 17:21
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
81%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
81%, 705 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 60%
Облачность 99%
Вероятность грозы 2%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 61%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
64%, 705 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 49%
  • Вероятность грозы: 2%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -19°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 07:57 Закат: 17:23
в 00:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 57%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
74%, 705 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 50%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
75%, 701 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 99%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
78%, 700 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
70%, 699 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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