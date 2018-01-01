|
Вторник 26 января
Восход: 08:09 Закат: 17:08
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
49%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
67%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
64%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
63%, 708 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:08 Закат: 17:09
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
72%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
77%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
69%, 709 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:07 Закат: 17:11
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
82%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
89%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
83%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
74%, 709 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:05 Закат: 17:13
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
88%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
82%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
58%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
65%, 709 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:04 Закат: 17:14
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
84%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
89%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
62%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
50%, 706 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:03 Закат: 17:16
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
55%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
47%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
39%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
38%, 701 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:01 Закат: 17:18
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
37%, 701 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
39%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
30%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
40%, 704 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:19
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
47%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
65%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
53%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
59%, 706 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:21
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
81%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
81%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
78%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
64%, 705 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:57 Закат: 17:23
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
74%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
75%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
78%, 700 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
70%, 699 мм рт. ст.
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