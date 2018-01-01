|
Вторник 26 января
Восход: 08:30 Закат: 18:13
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
100%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
100%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
69%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
86%, 709 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:29 Закат: 18:14
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
96%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.3 м/с
89%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
65%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
82%, 708 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:28 Закат: 18:15
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
88%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.3 м/с
83%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.1 м/с
51%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
78%, 708 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:27 Закат: 18:17
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
71%, 707 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
84%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
47%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
73%, 707 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:26 Закат: 18:18
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
62%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
65%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
35%, 700 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
С, 0.7 м/с
37%, 697 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:25 Закат: 18:19
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
45%, 696 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 0.9 м/с
43%, 699 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
61%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
62%, 704 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:24 Закат: 18:21
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
94%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
95%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
59%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
67%, 707 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:23 Закат: 18:22
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
89%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
81%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
58%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
73%, 709 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:23
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
72%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
67%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
41%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
56%, 708 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:25
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
51%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
59%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
36%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
48%, 706 мм рт. ст.
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