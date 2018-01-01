|
Вторник 26 января
Восход: 09:01 Закат: 18:17
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
79%, 774 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
63%, 774 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
73%, 773 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
93%, 774 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:00 Закат: 18:19
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.8 м/с
92%, 774 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
71%, 773 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
74%, 771 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
70%, 770 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:59 Закат: 18:20
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
70%, 768 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
67%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 9.6 м/с
58%, 763 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.7 м/с
52%, 761 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:58 Закат: 18:22
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 10.0 м/с
49%, 760 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.8 м/с
52%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.0 м/с
64%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 5.2 м/с
66%, 757 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:56 Закат: 18:23
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
73%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
72%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.8 м/с
85%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 5.4 м/с
88%, 756 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:55 Закат: 18:25
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
100%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
76%, 762 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
91%, 765 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:54 Закат: 18:27
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
100%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
74%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.5 м/с
83%, 767 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:53 Закат: 18:28
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.3 м/с
94%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
89%, 768 мм рт. ст.
|
в 17:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
91%, 767 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
95%, 767 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:30
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
97%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.0 м/с
93%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
81%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
95%, 766 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:50 Закат: 18:31
|
в 05:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 5.2 м/с
100%, 766 мм рт. ст.
|
в 11:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
95%, 766 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
В, 5.6 м/с
85%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
89%, 764 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?