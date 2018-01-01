|
Вторник 26 января
Восход: 09:10 Закат: 17:52
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
82%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
84%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
85%, 737 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:09 Закат: 17:53
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
85%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.5 м/с
88%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
86%, 738 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:07 Закат: 17:55
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
88%, 739 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
87%, 739 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:06 Закат: 17:57
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.5 м/с
90%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
87%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
83%, 738 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:04 Закат: 17:59
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
93%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
90%, 736 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
81%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
69%, 733 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:03 Закат: 18:01
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
76%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.5 м/с
68%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
67%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
77%, 725 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:01 Закат: 18:03
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
83%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
82%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
82%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
83%, 729 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:59 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
86%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
83%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
85%, 733 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:58 Закат: 18:07
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
89%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:56 Закат: 18:08
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
86%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.2 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.1 м/с
72%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.5 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
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