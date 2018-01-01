Прогноз погоды в городе Мартук

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:59 Закат: 17:54
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:57 Закат: 17:56
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:56 Закат: 17:58
в 05:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
71%, 753 мм рт. ст.
в 23:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
70%, 751 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 91%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:55 Закат: 17:59
в 05:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
в 23:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 57%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 4.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:53 Закат: 18:01
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Снег
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 3.0 мм
Ветер:
ЮВ, 8.6 м/с
83%, 740 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 47%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 4.5 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:52 Закат: 18:03
в 05:00
-7°
Облачно: снег
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.2 мм
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно: снег
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 2.5 мм
Ветер:
З, 7.3 м/с
86%, 736 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
З, 3.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:50 Закат: 18:05
в 05:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
в 11:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
79%, 751 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 557 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:49 Закат: 18:06
в 05:00
-4°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 51%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:47 Закат: 18:08
в 05:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
92%, 750 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 564 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:46 Закат: 18:10
в 05:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.4 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
в 17:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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