|
Вторник 26 января
Восход: 08:59 Закат: 17:54
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:57 Закат: 17:56
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.8 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.1 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:56 Закат: 17:58
|
в 05:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.4 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.7 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
71%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
70%, 751 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:55 Закат: 17:59
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
72%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
69%, 749 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
72%, 747 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.0 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:53 Закат: 18:01
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
72%, 742 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 8.6 м/с
83%, 740 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
77%, 738 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.9 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:52 Закат: 18:03
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.7 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 7.3 м/с
86%, 736 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
86%, 740 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 744 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:50 Закат: 18:05
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
86%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
87%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
79%, 751 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:06
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 5.9 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
86%, 751 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:08
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
82%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
79%, 748 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
89%, 749 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
92%, 750 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:10
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 4.4 м/с
93%, 750 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
|
в 17:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
88%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
76%, 750 мм рт. ст.
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