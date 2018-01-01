|
Вторник 26 января
Восход: 08:28 Закат: 18:11
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
92%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
86%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
69%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
76%, 711 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:27 Закат: 18:12
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.4 м/с
77%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 0.5 м/с
73%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
60%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
67%, 711 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:26 Закат: 18:14
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
73%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
63%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
58%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
64%, 710 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:25 Закат: 18:15
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
64%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
49%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
47%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
64%, 708 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:24 Закат: 18:16
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
34%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
38%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
54%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
48%, 700 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:23 Закат: 18:18
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
23%, 700 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
24%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
40%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
57%, 706 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:22 Закат: 18:19
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
78%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
75%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
73%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
70%, 708 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:21 Закат: 18:20
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
74%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
69%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
60%, 711 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.5 м/с
65%, 711 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:20 Закат: 18:22
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
64%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.2 м/с
44%, 708 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
37%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
40%, 709 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:19 Закат: 18:23
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
60%, 708 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
50%, 707 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
СВ, 1.4 м/с
38%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
43%, 707 мм рт. ст.
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