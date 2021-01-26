Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: {2021-01-26_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-01-26_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-01-26_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-01-26_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-01-26_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-01-26_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-01-26_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-01-26_day_max_temp}°
Восход: {2021-01-26_sunrise} Закат: {2021-01-26_sunset}
в 00:00
-22°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
77%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 65%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 1%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.9 м/с
65%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.2 м/с
66%, 724 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: {2021-01-27_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-01-27_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-01-27_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-01-27_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-01-27_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-01-27_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-01-27_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-01-27_day_max_temp}°
Восход: {2021-01-27_sunrise} Закат: {2021-01-27_sunset}
в 00:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 36%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
81%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: {2021-01-28_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-01-28_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-01-28_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-01-28_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-01-28_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-01-28_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-01-28_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-01-28_day_max_temp}°
Восход: {2021-01-28_sunrise} Закат: {2021-01-28_sunset}
в 00:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.7 м/с
85%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: {2021-01-29_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-01-29_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-01-29_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-01-29_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-01-29_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-01-29_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-01-29_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-01-29_day_max_temp}°
Восход: {2021-01-29_sunrise} Закат: {2021-01-29_sunset}
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
87%, 723 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
89%, 723 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
90%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
83%, 723 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: {2021-01-30_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-01-30_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-01-30_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-01-30_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-01-30_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-01-30_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-01-30_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-01-30_day_max_temp}°
Восход: {2021-01-30_sunrise} Закат: {2021-01-30_sunset}
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
86%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
83%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.3 м/с
73%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.8 м/с
70%, 716 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: {2021-01-31_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-01-31_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-01-31_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-01-31_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-01-31_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-01-31_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-01-31_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-01-31_day_max_temp}°
Восход: {2021-01-31_sunrise} Закат: {2021-01-31_sunset}
в 00:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
70%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 68%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
66%, 712 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
61%, 712 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
67%, 710 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: {2021-02-01_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-02-01_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-02-01_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-02-01_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-02-01_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-02-01_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-02-01_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-02-01_day_max_temp}°
Восход: {2021-02-01_sunrise} Закат: {2021-02-01_sunset}
в 00:00
-11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
74%, 709 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
78%, 711 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
60%, 716 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: {2021-02-02_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-02-02_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-02-02_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-02-02_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-02-02_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-02-02_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-02-02_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-02-02_day_max_temp}°
Восход: {2021-02-02_sunrise} Закат: {2021-02-02_sunset}
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
81%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
89%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
90%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: {2021-02-03_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-02-03_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-02-03_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-02-03_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-02-03_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-02-03_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-02-03_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-02-03_day_max_temp}°
Восход: {2021-02-03_sunrise} Закат: {2021-02-03_sunset}
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
92%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
94%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
93%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: {2021-02-04_day_duration} мин.
  • Вероятность осадков: {2021-02-04_day_drops_value}%
  • Вероятность грозы: {2021-02-04_day_storm_value}%
  • Суточная сумма осадков: {2021-02-04_day_drops_summ} мм
  • Среднее значение облачности: {2021-02-04_day_clouds_value}%
  • Макс значения УФ-индекса: {2021-02-04_day_uv_value}
  • Мин. темп воздуха за сутки: {2021-02-04_day_min_temp}°
  • Макс. темп воздуха за сутки: {2021-02-04_day_max_temp}°
Восход: {2021-02-04_sunrise} Закат: {2021-02-04_sunset}
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
92%, 720 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
94%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
94%, 722 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
84%, 721 мм рт. ст.

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