|
Вторник 26 января
Восход: {2021-01-26_sunrise} Закат: {2021-01-26_sunset}
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
77%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
69%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
65%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.2 м/с
66%, 724 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: {2021-01-27_sunrise} Закат: {2021-01-27_sunset}
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
81%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
80%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: {2021-01-28_sunrise} Закат: {2021-01-28_sunset}
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
85%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
84%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: {2021-01-29_sunrise} Закат: {2021-01-29_sunset}
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
87%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
89%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
90%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
83%, 723 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: {2021-01-30_sunrise} Закат: {2021-01-30_sunset}
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
86%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
83%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 4.3 м/с
73%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
70%, 716 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: {2021-01-31_sunrise} Закат: {2021-01-31_sunset}
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
70%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
66%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
61%, 712 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
67%, 710 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: {2021-02-01_sunrise} Закат: {2021-02-01_sunset}
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
74%, 709 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
78%, 711 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
70%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
60%, 716 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: {2021-02-02_sunrise} Закат: {2021-02-02_sunset}
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
81%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
89%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
90%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
85%, 720 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: {2021-02-03_sunrise} Закат: {2021-02-03_sunset}
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
92%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
94%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
93%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
83%, 720 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: {2021-02-04_sunrise} Закат: {2021-02-04_sunset}
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
92%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
94%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
94%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
84%, 721 мм рт. ст.
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