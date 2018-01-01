|
Вторник 26 января
Восход: 08:15 Закат: 17:44
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
В, 1.0 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
97%, 735 мм рт. ст.
|
в 18:00
-18°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:14 Закат: 17:45
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:13 Закат: 17:47
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:11 Закат: 17:48
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
99%, 732 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:10 Закат: 17:49
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
83%, 729 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
97%, 725 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:09 Закат: 17:51
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 0.4 м/с
76%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
70%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
69%, 720 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:08 Закат: 17:52
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
78%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
56%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
63%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
76%, 727 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:54
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
95%, 731 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:55
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:57
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
91%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?