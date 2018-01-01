Прогноз погоды в городе Молалы

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:15 Закат: 17:44
в 00:00
-20°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.0 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
97%, 735 мм рт. ст.
в 18:00
-18°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 734 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 23%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -11°
Восход: 08:14 Закат: 17:45
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 24%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
83%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:13 Закат: 17:47
в 00:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
100%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 41%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.3 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 18%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:11 Закат: 17:48
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.5 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
99%, 732 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:10 Закат: 17:49
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
100%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
83%, 729 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
97%, 725 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 41%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:09 Закат: 17:51
в 00:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 55%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.4 м/с
76%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
70%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
69%, 720 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:08 Закат: 17:52
в 00:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
78%, 719 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
56%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
63%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
76%, 727 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:07 Закат: 17:54
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
91%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
85%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
95%, 731 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:06 Закат: 17:55
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
100%, 730 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:04 Закат: 17:57
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.2 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
100%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.9 м/с
91%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
100%, 732 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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