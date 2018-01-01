|
Вторник 26 января
Восход: 08:41 Закат: 18:35
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
94%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.3 м/с
99%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
66%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:40 Закат: 18:36
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
93%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
94%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
73%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
53%, 745 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:40 Закат: 18:38
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
84%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
96%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
56%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
54%, 744 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:39 Закат: 18:39
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.3 м/с
46%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
50%, 742 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:38 Закат: 18:40
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
67%, 741 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
60%, 739 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
23%, 738 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
27%, 736 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:37 Закат: 18:41
|
в 00:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
20%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
18%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
22%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
39%, 734 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:36 Закат: 18:42
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
89%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
100%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
72%, 744 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:44
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
100%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
96%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
80%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
66%, 745 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:45
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
100%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
92%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
67%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
13°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
59%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:46
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.9 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
70%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
54%, 745 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?