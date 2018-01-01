Прогноз погоды в городе Орджоникидзе

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 523 мин.
  • Вероятность осадков: 4%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:44 Закат: 18:27
в 00:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.6 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 5.5 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 526 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:43 Закат: 18:29
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 529 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:41 Закат: 18:31
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 46%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 27%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 09:40 Закат: 18:33
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 12%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 27%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 09:38 Закат: 18:34
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
76%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 14%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 19%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:37 Закат: 18:36
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
83%, 740 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Ясно
Вероятность осадков 12%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 4%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 34%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 09:35 Закат: 18:38
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 6%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.4 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
69%, 747 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:33 Закат: 18:40
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
70%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 550 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:32 Закат: 18:42
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:30 Закат: 18:44
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
64%, 755 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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