|
Вторник 26 января
Восход: 09:44 Закат: 18:27
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
94%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 5.5 м/с
83%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:43 Закат: 18:29
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:41 Закат: 18:31
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
92%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.1 м/с
85%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
81%, 751 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:40 Закат: 18:33
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
84%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 4.3 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
79%, 747 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:38 Закат: 18:34
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
83%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.0 м/с
76%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
77%, 741 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:37 Закат: 18:36
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
83%, 740 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
90%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
87%, 741 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
79%, 742 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:35 Закат: 18:38
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.4 м/с
81%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
69%, 747 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:33 Закат: 18:40
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.0 м/с
86%, 747 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
70%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:32 Закат: 18:42
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
76%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
72%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
81%, 745 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:30 Закат: 18:44
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
79%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.1 м/с
82%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.7 м/с
77%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
64%, 755 мм рт. ст.
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