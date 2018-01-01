|
Вторник 26 января
Восход: 08:54 Закат: 17:51
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 5.1 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
83%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
81%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:52 Закат: 17:52
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
92%, 729 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 7.0 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 6.4 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:51 Закат: 17:54
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 4.3 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.2 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 4.7 м/с
89%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:50 Закат: 17:56
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
77%, 729 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:48 Закат: 17:57
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
71%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
64%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
63%, 723 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:47 Закат: 17:59
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
63%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
53%, 719 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
54%, 719 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
63%, 718 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:46 Закат: 18:01
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
47%, 718 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
46%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
67%, 723 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:44 Закат: 18:03
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
72%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
61%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
90%, 727 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:43 Закат: 18:04
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
93%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
92%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:41 Закат: 18:06
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
86%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
89%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 3.4 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
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