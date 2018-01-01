Прогноз погоды в городе Осакаровка

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 536 мин.
  • Вероятность осадков: 55%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.5 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:54 Закат: 17:51
в 00:00
-12°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 46%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
З, 5.1 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 4.1 м/с
83%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
81%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.8 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 539 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:52 Закат: 17:52
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 6.9 м/с
92%, 729 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 7.0 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 6.4 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.6 м/с
88%, 730 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 542 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:51 Закат: 17:54
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.3 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 4.2 м/с
89%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 4.7 м/с
89%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
88%, 731 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -6°
Восход: 08:50 Закат: 17:56
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
91%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
87%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 76%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
77%, 729 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:48 Закат: 17:57
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
71%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
75%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
64%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 4.4 м/с
63%, 723 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 552 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 63%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:47 Закат: 17:59
в 00:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.3 м/с
63%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.1 м/с
53%, 719 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
54%, 719 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
63%, 718 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:46 Закат: 18:01
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
47%, 718 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 4.3 м/с
46%, 720 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.5 м/с
67%, 723 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:44 Закат: 18:03
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
72%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
69%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
61%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
90%, 727 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:43 Закат: 18:04
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
93%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
91%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 100%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
92%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
93%, 725 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:41 Закат: 18:06
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
86%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
88%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
89%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.4 м/с
88%, 729 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

Хотите быть в курсе важных новостей?