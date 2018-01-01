|
Вторник 26 января
Восход: 08:22 Закат: 18:01
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
100%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.3 м/с
100%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
87%, 708 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
76%, 707 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:21 Закат: 18:03
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
90%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
95%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 0.9 м/с
72%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
64%, 706 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:20 Закат: 18:04
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 0.9 м/с
80%, 705 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
81%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
62%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
58%, 706 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:19 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
77%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.6 м/с
77%, 705 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
58%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
57%, 705 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:18 Закат: 18:07
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
75%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
75%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
59%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
50%, 698 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:17 Закат: 18:08
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
75%, 695 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
54%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
43%, 696 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
23%, 695 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:16 Закат: 18:09
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
24%, 694 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
52%, 695 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
57%, 700 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.0 м/с
68%, 702 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:15 Закат: 18:11
|
в 00:00
0°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
95%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.5 м/с
95%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
52%, 706 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
69%, 705 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:14 Закат: 18:12
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
100%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
100%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
75%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
63%, 704 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:12 Закат: 18:13
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
99%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.7 м/с
100%, 704 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
80%, 707 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
63%, 705 мм рт. ст.
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