|
Вторник 26 января
Восход: 08:42 Закат: 17:27
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
З, 0.1 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:41 Закат: 17:29
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 3.4 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 3.2 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:40 Закат: 17:30
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:38 Закат: 17:32
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 3.3 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:37 Закат: 17:34
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 1.6 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 0.1 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:35 Закат: 17:36
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
72%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
69%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:34 Закат: 17:38
|
в 00:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
68%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
68%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:32 Закат: 17:40
|
в 00:00
-21°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-23°
|
|
Ветер:
З, 0.0 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:30 Закат: 17:41
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:29 Закат: 17:43
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
73%, 763 мм рт. ст.
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