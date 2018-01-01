Прогноз погоды в городе Павлодар

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 524 мин.
  • Вероятность осадков: 80%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -22°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:42 Закат: 17:27
в 00:00
-17°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 49%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.6 мм
Ветер:
Ю, 0.0 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.1 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.3 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 85%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 527 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.6 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:41 Закат: 17:29
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.1 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 3.4 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 3.2 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 530 мин.
  • Вероятность осадков: 35%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:40 Закат: 17:30
в 00:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 36%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 2.6 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
85%, 763 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
86%, 763 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 533 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 79%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:38 Закат: 17:32
в 00:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.3 м/с
80%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.3 м/с
82%, 762 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 18%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 36%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:37 Закат: 17:34
в 00:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.6 м/с
77%, 762 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 50%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
77%, 761 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.1 м/с
75%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 54%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:35 Закат: 17:36
в 00:00
-12°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 57%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
72%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.7 м/с
69%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
69%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
69%, 755 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 8%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -13°
Восход: 08:34 Закат: 17:38
в 00:00
-14°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 58%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
68%, 754 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
68%, 754 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.0 м/с
73%, 756 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 547 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -16°
Восход: 08:32 Закат: 17:40
в 00:00
-21°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-23°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.0 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
в 12:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.1 м/с
81%, 762 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.4 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 36%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:30 Закат: 17:41
в 00:00
-17°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.9 м/с
90%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.1 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 31%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:29 Закат: 17:43
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.9 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.8 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
73%, 763 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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