Прогноз погоды в городе Переметное

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 70%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:23 Закат: 18:15
в 05:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 63%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
80%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 51%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
75%, 766 мм рт. ст.
в 23:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 46%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 09:21 Закат: 18:17
в 05:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
85%, 767 мм рт. ст.
в 11:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
81%, 767 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
в 23:00
-7°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
79%, 764 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 09:20 Закат: 18:19
в 05:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
73%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
75%, 757 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 70%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.9 мм
  • Среднее значение облачности: 90%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:19 Закат: 18:21
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-3°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 53%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 545 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 84%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:17 Закат: 18:22
в 05:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
в 11:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
в 17:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
91%, 754 мм рт. ст.
в 23:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 82%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:16 Закат: 18:24
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
в 17:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 84%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 09:14 Закат: 18:26
в 05:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
83%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
в 17:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 7.7 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:13 Закат: 18:28
в 05:00
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 46%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
91%, 757 мм рт. ст.
в 23:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:11 Закат: 18:29
в 05:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
89%, 761 мм рт. ст.
в 11:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 4.7 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
в 17:00
Облачно
Вероятность осадков 32%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 4.5 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
84%, 769 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 09:10 Закат: 18:31
в 05:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 29%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.6 м/с
85%, 769 мм рт. ст.
в 11:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.9 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
в 17:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
72%, 769 мм рт. ст.
в 23:00
-2°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
80%, 768 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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