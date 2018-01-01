|
Вторник 26 января
Восход: 09:23 Закат: 18:15
|
в 05:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
90%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.5 м/с
80%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
75%, 766 мм рт. ст.
|
в 23:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 6.7 м/с
77%, 766 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:21 Закат: 18:17
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.6 м/с
85%, 767 мм рт. ст.
|
в 11:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 6.2 м/с
81%, 767 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.4 м/с
78%, 765 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.0 м/с
79%, 764 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:20 Закат: 18:19
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 6.3 м/с
79%, 763 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.3 м/с
73%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.1 м/с
73%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.5 м/с
75%, 757 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:19 Закат: 18:21
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.7 м/с
77%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 7.2 м/с
80%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
83%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.0 м/с
90%, 756 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:17 Закат: 18:22
|
в 05:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
94%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
91%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:16 Закат: 18:24
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.3 м/с
86%, 756 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.7 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 17:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:26
|
в 05:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.1 м/с
83%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.7 м/с
74%, 761 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 7.0 м/с
76%, 760 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
Ю, 7.7 м/с
76%, 758 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:13 Закат: 18:28
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 6.8 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 6.6 м/с
88%, 758 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
Ю, 5.6 м/с
91%, 757 мм рт. ст.
|
в 23:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:29
|
в 05:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 4.6 м/с
89%, 761 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 4.7 м/с
79%, 765 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
С, 4.5 м/с
78%, 768 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
84%, 769 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:10 Закат: 18:31
|
в 05:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
85%, 769 мм рт. ст.
|
в 11:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
81%, 770 мм рт. ст.
|
в 17:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
72%, 769 мм рт. ст.
|
в 23:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
80%, 768 мм рт. ст.
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