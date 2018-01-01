|
Вторник 26 января
Восход: 09:24 Закат: 17:47
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
78%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 6.9 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.0 м/с
83%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:23 Закат: 17:49
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 5.0 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 5.2 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 6.4 м/с
75%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.2 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:21 Закат: 17:51
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 7.6 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 8.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:20 Закат: 17:53
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.3 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.6 м/с
81%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:18 Закат: 17:55
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
86%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.9 м/с
71%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 5.2 м/с
73%, 755 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:16 Закат: 17:58
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.1 м/с
74%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.5 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
72%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.4 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:00
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
87%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
З, 2.9 м/с
90%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-16°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
85%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:13 Закат: 18:02
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
82%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 5.1 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 5.2 м/с
66%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:04
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.9 м/с
66%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
76%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
74%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:09 Закат: 18:06
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.8 м/с
83%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
73%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 6.6 м/с
76%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
74%, 763 мм рт. ст.
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