|
Вторник 26 января
Восход: 09:31 Закат: 17:56
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
76%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 4.1 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.2 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 4.0 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:30 Закат: 17:58
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
85%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 4.4 м/с
79%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.3 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:28 Закат: 18:00
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
86%, 760 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.5 м/с
85%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.0 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:27 Закат: 18:02
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
77%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
78%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
78%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:25 Закат: 18:04
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
76%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
70%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
70%, 754 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:23 Закат: 18:06
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
76%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
76%, 751 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:22 Закат: 18:08
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 3.1 м/с
87%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
З, 2.5 м/с
86%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
79%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
77%, 757 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:20 Закат: 18:10
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
83%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.7 м/с
86%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.3 м/с
75%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
65%, 756 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:18 Закат: 18:13
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
67%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
72%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
72%, 752 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
77%, 751 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:15
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
74%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.5 м/с
75%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
73%, 762 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
73%, 764 мм рт. ст.
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