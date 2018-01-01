|
Вторник 26 января
Восход: 09:25 Закат: 18:05
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
87%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
87%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
92%, 754 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:23 Закат: 18:07
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.1 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
93%, 754 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.5 м/с
89%, 755 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:22 Закат: 18:09
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
91%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
93%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
93%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
89%, 754 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:20 Закат: 18:10
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.3 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
79%, 751 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:19 Закат: 18:12
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
80%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.0 м/с
77%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.3 м/с
71%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
68%, 746 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:17 Закат: 18:14
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.6 м/с
74%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
79%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
72%, 743 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:16
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.2 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
92%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
88%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
84%, 749 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:18
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
83%, 749 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
78%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
74%, 751 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.4 м/с
77%, 750 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:20
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.0 м/с
92%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
96%, 748 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 3.7 м/с
93%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.7 м/с
89%, 747 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:11 Закат: 18:22
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
89%, 748 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
87%, 752 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
81%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
68%, 756 мм рт. ст.
Хотите быть в курсе важных новостей?