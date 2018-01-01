|
Вторник 26 января
Восход: 08:35 Закат: 18:18
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
97%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
100%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
91%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:34 Закат: 18:19
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.6 м/с
100%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 1.5 м/с
100%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.4 м/с
87%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
70%, 723 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:33 Закат: 18:20
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
93%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
100%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
65%, 722 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:32 Закат: 18:21
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.5 м/с
88%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
92%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
58%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
52%, 719 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:31 Закат: 18:23
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
61%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
36%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
20%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
24%, 713 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:30 Закат: 18:24
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 3.8 м/с
13%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 3.2 м/с
18%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
12%, 710 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
13%, 709 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:29 Закат: 18:25
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
Ю, 4.8 м/с
54%, 712 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 3.9 м/с
67%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
77%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
87%, 719 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:28 Закат: 18:27
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.0 м/с
95%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.1 м/с
96%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
95%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:27 Закат: 18:28
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
Ю, 3.6 м/с
93%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.9 м/с
100%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
90%, 720 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:26 Закат: 18:29
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.9 м/с
98%, 720 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
75%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
56%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
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