|
Вторник 26 января
Восход: 08:08 Закат: 17:37
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
50%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
44%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
51%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 0.6 м/с
74%, 704 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:07 Закат: 17:39
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
43%, 704 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
38%, 703 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
40%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
63%, 702 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:06 Закат: 17:40
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
40%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
38%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
37%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
60%, 702 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:05 Закат: 17:42
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
35%, 703 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
37%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
34%, 703 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
49%, 702 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:04 Закат: 17:43
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
26%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
27%, 698 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
26%, 699 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
29%, 695 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:03 Закат: 17:45
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
24%, 691 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
16%, 689 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
13%, 692 мм рт. ст.
|
в 18:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
18%, 691 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:02 Закат: 17:46
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
23%, 689 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
22%, 691 мм рт. ст.
|
в 12:00
3°
|
|
Ветер:
З, 1.0 м/с
32%, 695 мм рт. ст.
|
в 18:00
0°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
44%, 698 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:00 Закат: 17:47
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
42%, 701 мм рт. ст.
|
в 06:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
81%, 700 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
89%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
84%, 701 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:59 Закат: 17:49
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
94%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
90%, 701 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
92%, 702 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
100%, 701 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:58 Закат: 17:50
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
100%, 702 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
94%, 702 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
100%, 704 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
100%, 703 мм рт. ст.
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