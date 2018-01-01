Прогноз погоды в городе Сарканд

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 569 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 14%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:08 Закат: 17:37
в 00:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 80%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
50%, 703 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 37%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
44%, 703 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
51%, 704 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.6 м/с
74%, 704 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 32%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:07 Закат: 17:39
в 00:00
-6°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
43%, 704 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 39%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
38%, 703 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 52%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.4 м/с
40%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
63%, 702 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:06 Закат: 17:40
в 00:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
40%, 703 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
38%, 702 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.4 м/с
37%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
60%, 702 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 576 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:05 Закат: 17:42
в 00:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
35%, 703 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.4 м/с
37%, 702 мм рт. ст.
в 12:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
34%, 703 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
49%, 702 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 579 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:04 Закат: 17:43
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
26%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.5 м/с
27%, 698 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
26%, 699 мм рт. ст.
в 18:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.4 м/с
29%, 695 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 581 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 21%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:03 Закат: 17:45
в 00:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
24%, 691 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
16%, 689 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
13%, 692 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.8 м/с
18%, 691 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 17%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:02 Закат: 17:46
в 00:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
23%, 689 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
22%, 691 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.0 м/с
32%, 695 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
44%, 698 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 587 мин.
  • Вероятность осадков: 40%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 96%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:00 Закат: 17:47
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
42%, 701 мм рт. ст.
в 06:00
-1°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
81%, 700 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 40%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
89%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
84%, 701 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 27%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 66%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:59 Закат: 17:49
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
94%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.1 м/с
90%, 701 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
92%, 702 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Частично облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
100%, 701 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 75%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -3°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 07:58 Закат: 17:50
в 00:00
Частично облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
100%, 702 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
94%, 702 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 0.8 м/с
100%, 704 мм рт. ст.
в 18:00
-3°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
100%, 703 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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