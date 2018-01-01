|
Вторник 26 января
Восход: 08:41 Закат: 18:31
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 0.7 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
С, 0.8 м/с
60%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
57%, 732 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:40 Закат: 18:32
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
64%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
38%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
З, 0.2 м/с
35%, 732 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:39 Закат: 18:33
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.2 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
57%, 731 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
В, 0.5 м/с
25%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
41%, 731 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:38 Закат: 18:34
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
44%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
17%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
46%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:37 Закат: 18:36
|
в 00:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
45%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
33%, 725 мм рт. ст.
|
в 12:00
10°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
16%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
50%, 723 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:36 Закат: 18:37
|
в 00:00
8°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
36%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
9°
|
|
Ветер:
В, 4.0 м/с
33%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
14°
|
|
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
42%, 721 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
С, 2.9 м/с
39%, 722 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:35 Закат: 18:38
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
91%, 728 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 731 мм рт. ст.
|
в 18:00
10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:40
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
97%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
95%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
|
в 18:00
11°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:41
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
10°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
53%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
12°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:42
|
в 00:00
7°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 731 мм рт. ст.
|
в 06:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
|
в 12:00
11°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
48%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
13°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
50%, 732 мм рт. ст.
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