Прогноз погоды в городе Сарыагаш

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 590 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:41 Закат: 18:31
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.7 м/с
92%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
90%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 0.8 м/с
60%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
57%, 732 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 592 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:32
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
76%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
64%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.6 м/с
38%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.2 м/с
35%, 732 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 594 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -1°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:33
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.2 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
57%, 731 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.5 м/с
25%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
41%, 731 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 596 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:38 Закат: 18:34
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
65%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
44%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.0 м/с
17%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.2 м/с
46%, 728 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 0%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 47%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 14°
Восход: 08:37 Закат: 18:36
в 00:00
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 66%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
45%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
33%, 725 мм рт. ст.
в 12:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
16%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
50%, 723 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 72%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 17°
Восход: 08:36 Закат: 18:37
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 83%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
36%, 721 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 73%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.0 м/с
33%, 720 мм рт. ст.
в 12:00
14°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 19%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.5 м/с
42%, 721 мм рт. ст.
в 18:00
12°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.9 м/с
39%, 722 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 603 мин.
  • Вероятность осадков: 45%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.1 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:35 Закат: 18:38
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
СЗ, 3.3 м/с
76%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 1.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
91%, 728 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 45%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 731 мм рт. ст.
в 18:00
10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 89%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
71%, 731 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 26%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 43%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:34 Закат: 18:40
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 90%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
97%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.8 м/с
95%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 26%
Облачность 32%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
в 18:00
11°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.4 м/с
75%, 732 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 607 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 15%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 15°
Восход: 08:33 Закат: 18:41
в 00:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 28%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
92%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 8%
Облачность 9%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
82%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
10°
Ясно
Вероятность осадков 5%
Облачность 18%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
53%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 16%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
57%, 730 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 609 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 2%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 15°
Восход: 08:32 Закат: 18:42
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 731 мм рт. ст.
в 06:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 8%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
69%, 730 мм рт. ст.
в 12:00
11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
48%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
13°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
50%, 732 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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