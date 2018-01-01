Прогноз погоды в городе Сарыкамыс

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 555 мин.
  • Вероятность осадков: 19%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 74%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -26°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:20 Закат: 17:35
в 00:00
-25°
Частично облачно
Вероятность осадков 11%
Облачность 47%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.6 м/с
83%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 69%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
75%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 78%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -23°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:19 Закат: 17:37
в 00:00
-22°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
93%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.7 м/с
86%, 727 мм рт. ст.
в 12:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
79%, 727 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 560 мин.
  • Вероятность осадков: 3%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 45%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:18 Закат: 17:38
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.1 м/с
92%, 727 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.3 м/с
88%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 59%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
87%, 727 мм рт. ст.
в 18:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
85%, 726 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 563 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 89%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:16 Закат: 17:40
в 00:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
89%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
92%, 726 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
92%, 728 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 566 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 7%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:15 Закат: 17:41
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
96%, 726 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 25%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.3 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 568 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 29%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:14 Закат: 17:43
в 00:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.1 м/с
65%, 718 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 4.2 м/с
61%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
68%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
71%, 714 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 571 мин.
  • Вероятность осадков: 10%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 95%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:13 Закат: 17:45
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 72%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.5 м/с
63%, 714 мм рт. ст.
в 06:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.0 м/с
69%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
70%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 10%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 719 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 574 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:11 Закат: 17:46
в 00:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.0 м/с
92%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.8 м/с
89%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.2 м/с
81%, 726 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 577 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -1°
Восход: 08:10 Закат: 17:48
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 43%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
87%, 725 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 34%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
77%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 38%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
С, 2.3 м/с
92%, 725 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.4 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 20%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:09 Закат: 17:49
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 28%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
95%, 724 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
89%, 724 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
88%, 726 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
89%, 725 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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