|
Вторник 26 января
Восход: 08:20 Закат: 17:35
|
в 00:00
-25°
|
|
Ветер:
С, 1.6 м/с
83%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.5 м/с
79%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
75%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
78%, 728 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:19 Закат: 17:37
|
в 00:00
-22°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
93%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.7 м/с
86%, 727 мм рт. ст.
|
в 12:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
83%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.5 м/с
79%, 727 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:18 Закат: 17:38
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.1 м/с
92%, 727 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.3 м/с
88%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
87%, 727 мм рт. ст.
|
в 18:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
85%, 726 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:16 Закат: 17:40
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.7 м/с
89%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.4 м/с
92%, 726 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
92%, 728 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
89%, 728 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:15 Закат: 17:41
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.8 м/с
96%, 726 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
80%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
77%, 721 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:14 Закат: 17:43
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 4.1 м/с
65%, 718 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
61%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
68%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
71%, 714 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:13 Закат: 17:45
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
63%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
69%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.2 м/с
70%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
74%, 719 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:11 Закат: 17:46
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
С, 2.0 м/с
92%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
89%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.2 м/с
81%, 726 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:10 Закат: 17:48
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
87%, 725 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
77%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
92%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
86%, 724 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:09 Закат: 17:49
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
95%, 724 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.4 м/с
89%, 724 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
88%, 726 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
89%, 725 мм рт. ст.
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