|
Вторник 26 января
Восход: 08:13 Закат: 17:48
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.2 м/с
81%, 689 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
73%, 688 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 0.9 м/с
38%, 690 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.3 м/с
54%, 689 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:12 Закат: 17:49
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 0.3 м/с
56%, 688 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.1 м/с
68%, 688 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 0.4 м/с
43%, 689 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.1 м/с
68%, 687 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:11 Закат: 17:51
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 0.9 м/с
58%, 688 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
СЗ, 0.4 м/с
58%, 687 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 0.5 м/с
37%, 689 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.7 м/с
70%, 687 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:10 Закат: 17:52
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 0.6 м/с
60%, 688 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
70%, 687 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
33%, 690 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
56%, 687 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:09 Закат: 17:54
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
45%, 687 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
49%, 683 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
В, 3.5 м/с
22%, 685 мм рт. ст.
|
в 18:00
-1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
27%, 681 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:08 Закат: 17:55
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
СВ, 3.9 м/с
23%, 678 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
21%, 676 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
С, 0.1 м/с
6%, 679 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.0 м/с
12%, 679 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:07 Закат: 17:56
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 0.6 м/с
15%, 677 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
18%, 677 мм рт. ст.
|
в 12:00
5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
18%, 683 мм рт. ст.
|
в 18:00
-2°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.8 м/с
38%, 684 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:06 Закат: 17:58
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.7 м/с
49%, 686 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
С, 1.5 м/с
48%, 686 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
63%, 688 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
73%, 687 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:04 Закат: 17:59
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.6 м/с
100%, 687 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 1.8 м/с
100%, 686 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
67%, 687 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 2.1 м/с
99%, 686 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:03 Закат: 18:01
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
З, 2.0 м/с
100%, 687 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
100%, 686 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
47%, 688 мм рт. ст.
|
в 18:00
-3°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
90%, 687 мм рт. ст.
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