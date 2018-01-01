|
Вторник 26 января
Восход: 08:35 Закат: 18:01
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-20°
|
|
Ветер:
С, 2.8 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 12:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
69%, 747 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 1.9 м/с
65%, 746 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:34 Закат: 18:02
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
|
в 06:00
-19°
|
|
Ветер:
С, 3.1 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
72%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
71%, 745 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:33 Закат: 18:03
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 0.9 м/с
71%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:32 Закат: 18:05
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:31 Закат: 18:06
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 5.2 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 5.4 м/с
74%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 5.8 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:30 Закат: 18:08
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
80%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
73%, 732 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:29 Закат: 18:09
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
С, 3.6 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 1.9 м/с
80%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:27 Закат: 18:11
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:26 Закат: 18:12
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.6 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
90%, 741 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:25 Закат: 18:14
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
94%, 742 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
98%, 742 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
96%, 743 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
91%, 743 мм рт. ст.
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