Прогноз погоды в городе Сарышаган

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 7%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -21°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -15°
Восход: 08:35 Закат: 18:01
в 00:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.0 м/с
75%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-20°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.8 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
в 12:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
69%, 747 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.9 м/с
65%, 746 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 567 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 6%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -20°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -14°
Восход: 08:34 Закат: 18:02
в 00:00
-17°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
71%, 746 мм рт. ст.
в 06:00
-19°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 11%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.1 м/с
88%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
72%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 26%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
71%, 745 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 570 мин.
  • Вероятность осадков: 5%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 94%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:33 Закат: 18:03
в 00:00
-16°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 35%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.1 м/с
75%, 745 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.0 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 0.9 м/с
71%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 1%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 3.5 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 572 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 35%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:32 Закат: 18:05
в 00:00
-11°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 82%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
83%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 10%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 49%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.8 м/с
82%, 746 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
80%, 744 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 575 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 30%
  • Макс значения УФ-индекса: 3
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:31 Закат: 18:06
в 00:00
-10°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.2 м/с
81%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.2 м/с
88%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.4 м/с
74%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 5.8 м/с
75%, 736 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 578 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 73%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -13°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -8°
Восход: 08:30 Закат: 18:08
в 00:00
-9°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 2%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.7 м/с
73%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 64%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.4 м/с
80%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 4.5 м/с
73%, 732 мм рт. ст.
в 18:00
-9°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
74%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 580 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -14°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:29 Закат: 18:09
в 00:00
-13°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 3.6 м/с
83%, 730 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.7 м/с
86%, 733 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 1.9 м/с
80%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
76%, 738 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 583 мин.
  • Вероятность осадков: 23%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:27 Закат: 18:11
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.7 м/с
90%, 739 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
92%, 740 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 23%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
86%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
81%, 742 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 22%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:26 Закат: 18:12
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.6 м/с
82%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
С, 2.5 м/с
93%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.9 м/с
90%, 742 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 14%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
90%, 741 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 588 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:25 Закат: 18:14
в 00:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 13%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
94%, 742 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 18%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
98%, 742 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 8%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.1 м/с
96%, 743 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 3.0 м/с
91%, 743 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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