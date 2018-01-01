Прогноз погоды в городе Састобе

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 584 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 8%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:40 Закат: 18:25
в 00:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.1 м/с
77%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 40%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
73%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
55%, 716 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 586 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:39 Закат: 18:26
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
72%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
76%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
75%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 589 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -5°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:38 Закат: 18:27
в 00:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
71%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
63%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
49%, 715 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 591 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 0%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:37 Закат: 18:29
в 00:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.2 м/с
64%, 715 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
64%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
65%, 715 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.6 м/с
44%, 713 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 593 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 42%
  • Макс значения УФ-индекса: 2
  • Мин. темп воздуха за сутки: -2°
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:36 Закат: 18:30
в 00:00
-1°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 3.4 м/с
62%, 711 мм рт. ст.
в 06:00
-2°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.4 м/с
57%, 709 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 7%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
51%, 709 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
38%, 707 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 595 мин.
  • Вероятность осадков: 32%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.3 мм
  • Среднее значение облачности: 77%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 15°
Восход: 08:35 Закат: 18:31
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.5 м/с
56%, 706 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 86%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
62%, 706 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 21%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 705 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
71%, 707 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 598 мин.
  • Вероятность осадков: 65%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.3 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 10°
Восход: 08:34 Закат: 18:32
в 00:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 85%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
62%, 710 мм рт. ст.
в 06:00
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.9 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
96%, 714 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 58%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
94%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно: слабый дождь
Вероятность осадков 53%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
83%, 716 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 600 мин.
  • Вероятность осадков: 16%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 61%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 11°
Восход: 08:33 Закат: 18:34
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
98%, 717 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 19%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.6 м/с
94%, 717 мм рт. ст.
в 12:00
Частично облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 53%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
75%, 718 мм рт. ст.
в 18:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 13%
Облачность 42%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
71%, 716 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 602 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 20%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 12°
Восход: 08:32 Закат: 18:35
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.0 м/с
89%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 23%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.2 м/с
86%, 715 мм рт. ст.
в 12:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 9%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.4 м/с
61%, 716 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 7%
Облачность 15%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
58%, 716 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 605 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 9%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки:
  • Макс. темп воздуха за сутки: 13°
Восход: 08:31 Закат: 18:36
в 00:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 14%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
в 06:00
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 20%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
72%, 716 мм рт. ст.
в 12:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.3 м/с
51%, 717 мм рт. ст.
в 18:00
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 1%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
46%, 717 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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