|
Вторник 26 января
Восход: 08:40 Закат: 18:25
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
77%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
73%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
78%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
55%, 716 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:39 Закат: 18:26
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
72%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
76%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
75%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
50%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:38 Закат: 18:27
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
71%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
СВ, 2.7 м/с
63%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
49%, 715 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:37 Закат: 18:29
|
в 00:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 3.2 м/с
64%, 715 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
64%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
2°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
65%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
44%, 713 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:36 Закат: 18:30
|
в 00:00
-1°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
62%, 711 мм рт. ст.
|
в 06:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.4 м/с
57%, 709 мм рт. ст.
|
в 12:00
4°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
51%, 709 мм рт. ст.
|
в 18:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
38%, 707 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:35 Закат: 18:31
|
в 00:00
3°
|
|
Ветер:
В, 1.5 м/с
56%, 706 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
62%, 706 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
67%, 705 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
71%, 707 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:34 Закат: 18:32
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
Ю, 1.3 м/с
62%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
96%, 714 мм рт. ст.
|
в 12:00
6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
94%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
83%, 716 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:33 Закат: 18:34
|
в 00:00
8°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
98%, 717 мм рт. ст.
|
в 06:00
7°
|
|
Ветер:
В, 1.6 м/с
94%, 717 мм рт. ст.
|
в 12:00
7°
|
|
Ветер:
СВ, 1.2 м/с
75%, 718 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
СВ, 1.7 м/с
71%, 716 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:32 Закат: 18:35
|
в 00:00
6°
|
|
Ветер:
В, 2.0 м/с
89%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.2 м/с
86%, 715 мм рт. ст.
|
в 12:00
8°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
61%, 716 мм рт. ст.
|
в 18:00
8°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
58%, 716 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:31 Закат: 18:36
|
в 00:00
5°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
76%, 716 мм рт. ст.
|
в 06:00
4°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
72%, 716 мм рт. ст.
|
в 12:00
9°
|
|
Ветер:
В, 1.3 м/с
51%, 717 мм рт. ст.
|
в 18:00
9°
|
|
Ветер:
СЗ, 1.9 м/с
46%, 717 мм рт. ст.
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