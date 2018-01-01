|
Вторник 26 января
Восход: 08:23 Закат: 17:43
|
в 00:00
-19°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
75%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.3 м/с
74%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-14°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.4 м/с
69%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 1.6 м/с
70%, 725 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:22 Закат: 17:45
|
в 00:00
-20°
|
|
Ветер:
СВ, 2.6 м/с
84%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-21°
|
|
Ветер:
СВ, 3.3 м/с
90%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
С, 1.7 м/с
76%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.4 м/с
78%, 724 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:21 Закат: 17:46
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
С, 2.7 м/с
86%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
СВ, 1.8 м/с
82%, 723 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
82%, 724 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 2.5 м/с
81%, 724 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:20 Закат: 17:48
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
СВ, 3.1 м/с
88%, 723 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
СВ, 3.2 м/с
93%, 722 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 1.5 м/с
79%, 725 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
СВ, 2.3 м/с
81%, 723 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:19 Закат: 17:49
|
в 00:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 3.6 м/с
90%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
СВ, 4.1 м/с
84%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
70%, 720 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 6.0 м/с
61%, 717 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:18 Закат: 17:51
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 7.2 м/с
58%, 714 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
СВ, 6.6 м/с
51%, 712 мм рт. ст.
|
в 12:00
0°
|
|
Ветер:
В, 6.4 м/с
54%, 713 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 5.1 м/с
60%, 711 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:16 Закат: 17:52
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
68%, 710 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
СВ, 3.4 м/с
68%, 710 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
54%, 715 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.9 м/с
73%, 717 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:15 Закат: 17:54
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
76%, 719 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
66%, 720 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
61%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
81%, 722 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:14 Закат: 17:56
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
С, 2.4 м/с
85%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
СВ, 2.8 м/с
79%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
85%, 722 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
С, 2.3 м/с
87%, 721 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:12 Закат: 17:57
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
95%, 721 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
89%, 721 мм рт. ст.
|
в 12:00
-3°
|
|
Ветер:
З, 2.3 м/с
92%, 723 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
СВ, 2.4 м/с
89%, 722 мм рт. ст.
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