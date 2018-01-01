Прогноз погоды в городе Семипалатинск

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 537 мин.
  • Вероятность осадков: 80%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.9 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -10°
Восход: 08:22 Закат: 17:20
в 00:00
-17°
Облачно: снег
Вероятность осадков 97%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 70%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.8 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-10°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 55%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 540 мин.
  • Вероятность осадков: 89%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.1 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:21 Закат: 17:22
в 00:00
-11°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 73%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.5 мм
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-9°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 36%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 52%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
89%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 48%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
94%, 758 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 543 мин.
  • Вероятность осадков: 74%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 1.2 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -11°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:20 Закат: 17:24
в 00:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 39%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.3 мм
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
94%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно: слабый снег
Вероятность осадков 89%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.7 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 88%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.4 мм
Ветер:
З, 2.1 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 6%
Облачность 94%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 546 мин.
  • Вероятность осадков: 9%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 80%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:19 Закат: 17:25
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 79%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
в 18:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 71%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 549 мин.
  • Вероятность осадков: 6%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 10%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -16°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:17 Закат: 17:27
в 00:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 5%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
в 06:00
-14°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 4%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.1 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 0%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
65%, 758 мм рт. ст.
в 18:00
-13°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 19%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 553 мин.
  • Вероятность осадков: 13%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 64%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -17°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -9°
Восход: 08:16 Закат: 17:29
в 00:00
-16°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 6%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.8 м/с
79%, 756 мм рт. ст.
в 06:00
-17°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.5 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
в 12:00
-12°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 77%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
72%, 753 мм рт. ст.
в 18:00
-12°
Ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 3%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.7 м/с
74%, 751 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 556 мин.
  • Вероятность осадков: 12%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 92%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -15°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -7°
Восход: 08:14 Закат: 17:31
в 00:00
-15°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 48%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
в 06:00
-15°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 92%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
72%, 749 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 4%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
67%, 750 мм рт. ст.
в 18:00
-10°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 12%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 559 мин.
  • Вероятность осадков: 33%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -12°
Восход: 08:13 Закат: 17:32
в 00:00
-13°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 96%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
85%, 753 мм рт. ст.
в 06:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 22%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.3 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
-15°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 24%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 0.0 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 562 мин.
  • Вероятность осадков: 49%
  • Вероятность грозы: 1%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -18°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:11 Закат: 17:34
в 00:00
-18°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
в 06:00
-16°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 1.7 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
в 12:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 49%
Облачность 98%
Вероятность грозы 1%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
В, 2.9 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.3 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 565 мин.
  • Вероятность осадков: 34%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 97%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -4°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:10 Закат: 17:36
в 00:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
В, 2.6 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
в 06:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 31%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
в 12:00
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 97%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
93%, 755 мм рт. ст.
в 18:00
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 95%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 3.9 м/с
100%, 757 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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