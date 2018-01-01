|
Вторник 26 января
Восход: 08:22 Закат: 17:20
|
в 00:00
-17°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
88%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-10°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 1.1 м/с
86%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:21 Закат: 17:22
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 2.1 м/с
84%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 1.8 м/с
91%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.8 м/с
89%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.0 м/с
94%, 758 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:20 Закат: 17:24
|
в 00:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
94%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
95%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 2.1 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
92%, 759 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:19 Закат: 17:25
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 1.6 м/с
89%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
91%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.3 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.2 м/с
87%, 759 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:17 Закат: 17:27
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
87%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-14°
|
|
Ветер:
В, 1.1 м/с
81%, 758 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
65%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-13°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:16 Закат: 17:29
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 2.8 м/с
79%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-17°
|
|
Ветер:
В, 2.5 м/с
81%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
72%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-12°
|
|
Ветер:
В, 2.7 м/с
74%, 751 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:14 Закат: 17:31
|
в 00:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
73%, 750 мм рт. ст.
|
в 06:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
72%, 749 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.3 м/с
67%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
83%, 751 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:13 Закат: 17:32
|
в 00:00
-13°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
85%, 753 мм рт. ст.
|
в 06:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.3 м/с
88%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
-15°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
74%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 0.0 м/с
80%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:11 Закат: 17:34
|
в 00:00
-18°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.0 м/с
85%, 757 мм рт. ст.
|
в 06:00
-16°
|
|
Ветер:
В, 1.7 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-11°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
79%, 757 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
92%, 756 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:10 Закат: 17:36
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
|
в 06:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.5 м/с
95%, 755 мм рт. ст.
|
в 12:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.2 м/с
93%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
1°
|
|
Ветер:
З, 3.9 м/с
100%, 757 мм рт. ст.
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