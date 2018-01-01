|
Вторник 26 января
Восход: 09:27 Закат: 17:59
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
80%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
87%, 760 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
81%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 09:26 Закат: 18:01
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
85%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.0 м/с
81%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
80%, 760 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.9 м/с
84%, 761 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 09:24 Закат: 18:02
|
в 00:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.4 м/с
88%, 761 мм рт. ст.
|
в 06:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.8 м/с
87%, 761 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.2 м/с
85%, 761 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.4 м/с
83%, 760 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 09:22 Закат: 18:04
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 6.6 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.7 м/с
83%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 5.4 м/с
84%, 759 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.6 м/с
79%, 758 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 09:21 Закат: 18:06
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
Ю, 3.1 м/с
80%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
78%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.6 м/с
70%, 755 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 09:19 Закат: 18:08
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 3.5 м/с
70%, 752 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.6 м/с
75%, 750 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
77%, 750 мм рт. ст.
|
в 18:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
75%, 751 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 09:18 Закат: 18:10
|
в 00:00
-16°
|
|
Ветер:
З, 3.0 м/с
89%, 751 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 2.8 м/с
89%, 753 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.6 м/с
80%, 756 мм рт. ст.
|
в 18:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 2.7 м/с
84%, 757 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 09:16 Закат: 18:12
|
в 00:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.7 м/с
90%, 758 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
Ю, 2.8 м/с
87%, 757 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.2 м/с
70%, 758 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.8 м/с
68%, 757 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 09:14 Закат: 18:14
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.7 м/с
75%, 756 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.6 м/с
82%, 753 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 4.0 м/с
79%, 752 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 09:12 Закат: 18:16
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
83%, 754 мм рт. ст.
|
в 06:00
-9°
|
|
Ветер:
З, 3.6 м/с
80%, 759 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
З, 3.7 м/с
77%, 763 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.4 м/с
76%, 764 мм рт. ст.
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