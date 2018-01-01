|
Вторник 26 января
Восход: 07:54 Закат: 17:31
|
в 05:00
-10°
|
|
Ветер:
В, 4.7 м/с
60%, 755 мм рт. ст.
|
в 11:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 1.8 м/с
67%, 756 мм рт. ст.
|
в 17:00
-2°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
55%, 755 мм рт. ст.
|
в 23:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.7 м/с
62%, 755 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 07:53 Закат: 17:33
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 2.1 м/с
63%, 754 мм рт. ст.
|
в 11:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.6 м/с
63%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
54%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
-5°
|
|
Ветер:
В, 4.2 м/с
57%, 754 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 07:52 Закат: 17:34
|
в 05:00
-8°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
63%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.1 м/с
58%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
43%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 4.6 м/с
52%, 753 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 07:51 Закат: 17:35
|
в 05:00
-7°
|
|
Ветер:
В, 3.1 м/с
60%, 752 мм рт. ст.
|
в 11:00
-2°
|
|
Ветер:
Ю, 1.7 м/с
57%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
2°
|
|
Ветер:
В, 1.8 м/с
43%, 751 мм рт. ст.
|
в 23:00
-4°
|
|
Ветер:
В, 3.4 м/с
56%, 748 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 07:50 Закат: 17:37
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
В, 1.4 м/с
25%, 747 мм рт. ст.
|
в 11:00
-1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
52%, 746 мм рт. ст.
|
в 17:00
0°
|
|
Ветер:
В, 3.8 м/с
60%, 744 мм рт. ст.
|
в 23:00
-3°
|
|
Ветер:
В, 3.3 м/с
48%, 743 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 07:49 Закат: 17:38
|
в 05:00
4°
|
|
Ветер:
В, 4.9 м/с
52%, 741 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.2 м/с
69%, 742 мм рт. ст.
|
в 17:00
5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 4.6 м/с
57%, 742 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
Ю, 4.6 м/с
90%, 746 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 07:48 Закат: 17:39
|
в 05:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.3 м/с
100%, 748 мм рт. ст.
|
в 11:00
2°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.9 м/с
93%, 751 мм рт. ст.
|
в 17:00
7°
|
|
Ветер:
ЮВ, 3.2 м/с
89%, 752 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.9 м/с
96%, 753 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 07:47 Закат: 17:41
|
в 05:00
1°
|
|
Ветер:
ЮВ, 2.8 м/с
100%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
3°
|
|
Ветер:
Ю, 2.5 м/с
91%, 755 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
В, 2.3 м/с
87%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 2.9 м/с
87%, 753 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 07:46 Закат: 17:42
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
В, 2.6 м/с
90%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
68%, 753 мм рт. ст.
|
в 17:00
8°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.2 м/с
76%, 753 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
В, 3.6 м/с
78%, 753 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 07:45 Закат: 17:44
|
в 05:00
0°
|
|
Ветер:
В, 3.0 м/с
91%, 753 мм рт. ст.
|
в 11:00
5°
|
|
Ветер:
С, 2.5 м/с
66%, 754 мм рт. ст.
|
в 17:00
9°
|
|
Ветер:
С, 3.0 м/с
73%, 754 мм рт. ст.
|
в 23:00
1°
|
|
Ветер:
СВ, 3.7 м/с
78%, 754 мм рт. ст.
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